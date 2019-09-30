» سبب زيارة البرتغالي «مورينيو» إلى السعودية

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مورينيو

وصل البرتغالى جوزيه مورينيو، المدير الفنى السابق لفريق مانشستر يونايتد، اليوم الإثنين، إلى مطار جدة لإلقاء محاضرة في معهد إعداد القادة، بمشاركة المدربين السعوديين والمهتمين بالجانب الفني في كرة القدم.

وفقًا لصحيفة "الرياضية السعودية" أن مورينيو سوف يشارك فى المحاضرة، بهدف نقل الخبرات الكبيرة والتجارب الفنية التي يتمتع به المدرب البرتغالي، إلى المدربين السعوديين، في المحاضرة التي تمدت إلى ساعتين، ويتخللها حوار بين الجانبين في سبيل الاستفادة من الخبرات الأجنبية، تنفيذًا لبرامج المعهد في مختلف التخصصات.

وخاض مورينيو عدة تجارب تدريبية، حيث بدأ مع بورتو البرتغالي، وقاد تشيلسي الإنجليزي على فترتين، قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان الإيطالي، ثم إلى ريال مدريد الإسباني، وكان مانشستر يونايتد آخر محطاته التدريبية.


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