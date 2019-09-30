تعرف على قائمة الإسماعيلي لمواجهة المصري

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة الصربي ميودراج يسيتش قائمة لاعبيه لملاقاة المصري البورسعيدي، بعد غدٍ الأربعاء، في ثاني جولات الدوري المحلي.
القائمة كاملة كالتالي:
حراسة المرمى: محمد مجدي عبد الفتاح، محمد فوزي.
خط الدفاع: محمد مجدي الجمل، باهر المحمدي، محمد هاشم، إبراهيم أبو اليزيد، أسامة إبراهيم، أحمد أيمن.
خط الوسط: عماد حمدي، محمد بيومي، محمود دونجا، أحمد مدبولي، همام طارق، عبد الرحمن مجدي، محمد صادق.
خط الهجوم: شيلونجو، بيكيتي سيلفا، محمد حمدي زكي، محمد الشامي، وجيه عبد الحكيم.
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