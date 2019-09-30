تعرف على قائمة الإسماعيلي لمواجهة المصري

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المصريون

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الإسماعيلي

أعلن الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة الصربي ميودراج يسيتش قائمة لاعبيه لملاقاة المصري البورسعيدي، بعد غدٍ الأربعاء، في ثاني جولات الدوري المحلي.

القائمة كاملة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي عبد الفتاح، محمد فوزي.

خط الدفاع: محمد مجدي الجمل، باهر المحمدي، محمد هاشم، إبراهيم أبو اليزيد، أسامة إبراهيم، أحمد أيمن.

خط الوسط: عماد حمدي، محمد بيومي، محمود دونجا، أحمد مدبولي، همام طارق، عبد الرحمن مجدي، محمد صادق.

خط الهجوم: شيلونجو، بيكيتي سيلفا، محمد حمدي زكي، محمد الشامي، وجيه عبد الحكيم.


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