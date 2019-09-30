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تأجيل محاكمة 555 متهمًا في قضية ولاية سيناء

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

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اليوم.. محاكمة 555 متهمًا فى "ولاية سيناء"

المحكمة العسكرية

555 متهم

قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بطره، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء لـ 7 أكتوبر.

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة.


كما كشفت أن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.


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