"فيفا" يُلزم كارديف سيتي الويلزي بدفع 6 ملايين يورو

30 سبتمبر 2019 - 10:50 م

ألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الإثنين، نادي كارديف سيتي الويلزي الذي يلعب في الدرجة الأولى للدوري الإنجليزي لكرة القدم (تشامبيون شيب) بدفع مبلغ 6 ملايين يورو لنادي نانت الفرنسي من صفقة ضمه للأرجنتيني الراحل إيميليانو سالا.



وكان سالا قد لقى مصرعه إثر سقوط طائرة صغيرة كان على متنها، في بحر المانش، في 21 يناير/ كانون الثاني المنصرم، حيث كان في رحلته للانضمام لصفوف فريقه الجديد (كارديف) قادمًا من نانت.

وبعد عمليات البحث عن حطام الطائرة لعدة أيام، أعلنت السلطات البريطانية، العثور على جثمانه وجثمان الطيار ديفيد إيبوتسون، ونقلهما إلى داخل أراضيها.

ووفقًا لبيان منشور على موقع (فيفا) الرسمي، "في اجتماع عُقد في 25 سبتمبر 2019، أقرت لجنة أوضاع اللاعبين أن كارديف سيتي يجب أن يدفع لنانت الفرنسي مبلغًا قدره 6 ملايين يورو، وهو ما يمثل الدفعة الأولى المستحقة وفقًا لاتفاقية النقل المبرمة بين الطرفين في 19 يناير 2019 لانتقال الراحل سالا من نانت إلى كارديف".