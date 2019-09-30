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نجل خاشقجي: لدي ثقة في تحقيق العدالة بمرتكبي جريمة مقتل والدي

عرب وعالم

خاشقجي
خاشقجي

المصريون ووكالات

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قال صلاح خاشقجي، نجل الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، إنه لديه "مطلق الثقة في قضاء المملكة العربية السعودية في تحقيق العدالة كاملة بمرتكبي جريمة" مقتل والده.
وأوضح في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": "عام مضى على رحيل والدي الغالي، .. أكرر ما قلته سابقا لدي مطلق الثقة في قضاء المملكة في تحقيق العدالة كاملة بمرتكبي الجريمة النكراء، وسأكون كما كان جمال خاشقجي مخلصا للوطن وقيادته".
وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكارًا واسعًا لم ينضب حتى اليوم.

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