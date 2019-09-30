أوكرانيا تنفي فتح تحقيق بناء على أوامر من دول أخرى

30 سبتمبر 2019 - 11:40 م

نفى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، فتح بلاده تحقيقاً بناءً على أوامر من دول أخرى.



جاء ذلك في تصريح للصحفيين، الإثنين، في العاصمة كييف، تعليقاً على مزاعم حول ممارسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضغوطاً عليه خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما، من أجل فتح السلطات الأوكرانية تحقيقاً يتعلق بجو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق، ونجله هانتر بايدن.

وقال زيلينسكي: "لا أحد يستطيع أن يعطينا أوامر، نحن دولة مستقلة، نحن منفتحون على التحقيق، لكن الأمر لا يتعلق بي، سلطات إنفاذ القانون لدينا على استعداد للتحقيق في أي انتهاكات".

وأضاف الرئيس الأوكراني -في إشارة إلى نشر البيت الأبيض نص مكالمة هاتفية بينه وبين ترامب- "هناك بعض الأشياء السرية ومن الخطأ نشرها، لكن هذا الأمر يخصهم".

والثلاثاء، بدأ مجلس النواب الأمريكي تحقيقًا رسميًا بهدف مساءلة ترامب، في أعقاب تقارير قالت إنه شجع خلال مكالمة هاتفية، زعيم دولة أجنبية على إجراء تحقيق قد يضر بأحد خصومه السياسيين.









والأربعاء، كشف البيت الأبيض فحوى المكالمة الهاتفية التي دارت بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتهدد بعزل "ترامب" من منصبه.









وجرت المكالمة بتاريخ 25 يوليو/ تموز الماضي، وأجراها "ترامب" لتهنئة نظيره الأوكراني بفوزه بالانتخابات الرئاسية.









وسمح البيت الأبيض بالإفراج عن نص المكالمة مكتوبا، بعد إعلان رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، مساء الثلاثاء، بدء إجراءات مساءلة ترامب بهدف عزله، على خلفية تلك المكالمة الهاتفية.









ويقول الديمقراطيون إنّ ترامب ارتكب تجاوزات تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة خلال تلك المكالمة، في الوقت الذي يصر الأخير على نفي ما ينسب إليه، مؤكدا أنّ المكالمة "كانت ودية"، وأنه سمح بنشرها علنًا.









وبناء على ما ورد في مذكرة المكالمة الهاتفية، طلب "ترامب" فعليا من "زيلينسكي" التحقيق من أجل التأكد "ما إذا كان جو بايدن متورطا بوقف تحقيقات في أعمال شركة يعمل بها نجله".









وقال ترامب خلال المكالمة: "هناك أقاويل كثيرة حول نجل بايدن، وأن بايدن أوقف دعوى قضائية (ضد شركة يعمل بها نجله في أوكرانيا) والكثير من الناس يرغبون في معرفة ذلك، كل ما يمكنك القيام به مع المدعي العام (ويليام بار) سيكون رائعا".









وعليه، أكد "زيلينسكي" في المكالمة ذاتها أن المدعي العام الجديد الذي سيعينه "سيحقق في الواقعة والشركة التي أشار إليها ترامب".







