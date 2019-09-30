» ارتفاع إيرادات السياحة بمصر 28.2 بالمئة خلال عام

30 سبتمبر 2019 - 11:40 م

قال البنك المركزي المصري، الاثنين ، إن إيرادات السياحة الوافدة إلى البلاد ارتفعت بنسبة 28.2 بالمئة على أساس سنوي في العام المالي 2018/2019.



وأوضح المركزي المصري في بيان صادر مساء اليوم أن إيرادات السياحة بمصر صعدت إلى 12.570 مليار دولار في العام المالي 2018/2019 مقابل 9.804 مليار دولار في العام المالي السابق عليه.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وفي البيان ذاته، قال "المركزي المصري"، إن إيرادات قناة السويس صعدت إلى 5.730 مليار دولار في العام المالي 2018/2019.



وحققت إيرادات قناة السويس نحو 5.706 مليار دولار في العام المالي 2017/2018.

وخلال السنوات الماضية، أعلنت هيئة قناة السويس عن عروض وخصومات للسفن والناقلات العابرة من القناة، في محاولة لتحسين عائدات القناة.

وتتوقع مصر ارتفاع إيرادات القناة من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول 2023، بعد افتتاح قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس/ آب 2015.

وتختصر قناة السويس التي يبلغ طولها 192 كيلومترا زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا بنحو 15 يوما في المتوسط.

وتراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 4.7 بالمة إلى نحو 25.15 مليار دولار في العام المالي 2018/2019، مقابل نحو 26.392 مليار دولار في العام المالي السابق عليه، وفقًا لتقرير ميزان المدفوعات.

وميزان المدفوعات، هو الأداة التي تحدد مركز الدولة بالنسبة للعالم الخارجي، وحجم الدين الخارجي، ويساعد في وضع السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي.

