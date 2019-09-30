» التعادل يحسم قمة المان يونايتد وأرسنال في "البريمرليج"

30 سبتمبر 2019 - 11:50 م

حسم التعادل، الإثنين، قمة مباريات الجولة السابعة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريمرليغ) بين مانشستر يونايتد وضيفه أرسنال بهدف لكل منهما.



وجاءت المباراة الختامية للجولة، سريعة وقوية من الجانبين، وإن كان الأداء متوسطًا في الشوط الأول الذي حسمه مانشستر يونايتد بالتقدم بهدف عن طريق الإسكتلندي سكوت مكتوميناي في الدقيقة 45.

ولكن اختلف الحال في الشوط الثاني، وتحول اللقاء ليكون أكثر إثارة من الجانبين، ورغم الضغط الكبير لمانشستر جاء هدف التعادل لأرسنال عبر الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ في الدقيقة 58.

حاول المان يونايتد كثيرًا وكان خطيرًا للغاية على مرمى المنافس ولكن لم ينجح في تسجيل هدفه الثاني والفوز بالمباراة.

بهذه النتيجة، ارتقى أرسنال للمركز الرابع برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن وست هام يونايتد، ومانشستر يونايتد للمركز العاشر برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن بيرنلي.