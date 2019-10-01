الجنائية الدولية تقاضي قيادي مالي من أنصار القاعدة

01 أكتوبر 2019 - 12:20 ص

قررت المحكمة الجنائية الدولية، مقاضاة "الحسن أغ عبد العزيز"، القيادي المالي في جماعة "أنصار الدين"، المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.



ووفقا لبيان صادر عن المحكمة الإثنين، قررت المحكمة بالإجماع مقاضاة الحسن بتهمة ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف البيان، أن المدعية العامة فاتو بنسودا، أعلنت أن المحكمة قبلت بالإجماع الأدلة المقدمة خلال الجلسات المنعقدة مابين 8-17 يوليو /تموز الماضي.

وأشار البيان إلى وجود أدلة معقولة تثبت بأن الحسن مسؤول عن جرائم حرب.



وفي أبريل/ نيسان 2018، تم تسليم الحسن إلى المحكمة الجنائية الدولية من جانب السلطات المالية ونقل إلى سجن المحكمة في لاهاي.