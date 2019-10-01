الجنائية الدولية تقاضي قيادي مالي من أنصار القاعدة

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"المرابطون" يتبنى التفجير الانتحاري بـ"غاو" شمالي مالي

المصريون ووكالات

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قررت المحكمة الجنائية الدولية، مقاضاة "الحسن أغ عبد العزيز"، القيادي المالي في جماعة "أنصار الدين"، المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.
ووفقا لبيان صادر عن المحكمة الإثنين، قررت المحكمة بالإجماع مقاضاة الحسن بتهمة ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأضاف البيان، أن المدعية العامة فاتو بنسودا، أعلنت أن المحكمة قبلت بالإجماع الأدلة المقدمة خلال الجلسات المنعقدة مابين 8-17 يوليو /تموز الماضي.
وأشار البيان إلى وجود أدلة معقولة تثبت بأن الحسن مسؤول عن جرائم حرب.
وفي أبريل/ نيسان 2018، تم تسليم الحسن إلى المحكمة الجنائية الدولية من جانب السلطات المالية ونقل إلى سجن المحكمة في لاهاي.
والحسن هو ثاني عضو في جماعة "أنصار الدين"، يحاكم أمام المحكمة الدولية، حيث سبق وقضت في 2016 بالسجن تسعة أعوام على قيادي مالي يدعى أحمد الفقي المهدي، لمشاركته في تدمير أضرحة في مدينة تمبكتو عام 2012. -

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