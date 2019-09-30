» قرار عاجل من "الكاف" بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينراسيون

30 سبتمبر 2019 - 10:20 م

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل الاجتماع الطارئ الذي كان مقررًا عقده مساء اليوم الاثنين، لحسم أزمة مباراة الزمالك وجينراسيون فوت السنغالي في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.



وأرسل "الكاف" خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة المصري، أكد فيه تعليق نتيجة المباراة بين الزمالك وجينراسيون فوت السنغالي لحين استبيان حقيقة طلب نقل المباراة من القاهرة إلى الإسكندرية في الوقت الذي استضافت فيه القاهرة 3 مباريات رسمية في البطولة المحلية بين إنبي وطلائع الجيش والمقاولون العرب وسموحة وإف سي مصر وأسوان.



وبحسب مصدر داخل "كاف"، فإن تأجيل الاجتماع الطارئ رغم بيان الكاف بالأمس، يأتي بسبب تدخلات رفيعة المستوى أسفرت عن تكليف لجنة من الاتحاد الدولي "فيفا" بمتابعة التحقيق في الواقعة والمشاركة في عملية إصدار القرار.



ومن المنتظر أن يقام الاجتماع يوم 8 أكتوبر المُقبل، قبل إجراء قرعة دور المجموعات بيوم واحد وهو موعد اجتماع لجنة الأندية بالكاف، بحسب بوابة "أخبار اليوم".



وبحسب مصدر داخل "كاف"، فإن الساعات الماضية شهدت أزمة عنيفة داخل الاتحاد الإفريقي بسبب اتهام المغربي معاذ حجي، السكرتير العام للكاف، نائبه الغاني أنتوني بافوي، بتعديل موعد المباراة بناء على مخاطبات الزمالك ودون التنسيق بشكل كامل مع جينراسيون فوت السنغالي وهو ما تسبب في الأزمة.



وتطورت الأمور للمطالبة بخضوع بافوي للتحقيق في توقيعه على خطاب يفيد بموافقة الكاف على نقل وتغيير موعد اللقاء ليقام الأحد في برج العرب بدلا من السبت في بتروسبورت.

