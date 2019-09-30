"الري": ترقية 36 ألف عامل بالوزارة.. وتحذر هؤلاء

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وزير الري
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المصريون ـ متابعات

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أكد المهندس محمود السعدي، رئيس مصلحة الري، أنه تم ترقية 36 ألف عامل بوزارة الري من إجمالي 41 ألف خلال مايو الماضي.
وتابع السعدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «أطوال الترع والمصارف بالجمهورية تصل إلى 55 ألف كيلو متر، ومقابل الانتفاع بالنسبة للمباني المتعدية يصل إلى جنيه شهريا للمتر خارج كردون المدن، وجنيهين اثنين داخله».
وأضاف: «صدر قرار آخر بمضاعفة مقابل الانتفاع إلى 10 أضعاف، حال وقوع التعدي بعد صدور القرار الأول في أغسطس 2018، والذي حدد جنيها واحدا كمقابل انتفاع عن المتر».
وناشد السعدي الإعلامي أحمد موسى، بتوعية المواطنين بأهمية عدم إلقاء المخلفات في المصارف، مطالبا المواطنين بالتواصل مع هندسة الري، حال وجود أي مشاكل.


 

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