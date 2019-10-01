الكشف عن الإمبراطورية المادية لـ"المقاول الهارب"

01 أكتوبر 2019 - 12:45 ص

كشف الإعلامي محمد الباز، عن الإمبراطورية المالية للمدعو محمد علي، المقاول الهارب بأسبانيا، مؤكدًا أنه تحدث عن شركة واحدة خلال أقواله وادعاءاته، وهي "أملاك" فقط، مؤكدًا على أن لديه 6 شركات أخرى، ولست شركة واحدة.



وأكد الباز خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاعة على فضائية "المحور"، أن محمد لتضخم الأموال، كتب في العقود أشخاص على أنهم شركائه، وهم: محمد محمد علي إبراهيم، ويعمل كمهندس مدني، ومحمد جمال حسين، كان أخصائي علاقات عامة معه، وهويدا خليل محمود علي، مالكة ميكروباص يعمل على خط الحومدية، وهو يعمل حتى هذه اللحظة".



وأشار مقدم "90 دقيقة"، إلى أن الحقيقة وما تبين له من مستندات حصل عليها، أن هؤلاء الأشخاص لا يملكون ناقة ولا جمل، هم فقط صوريين في التعاقدات، وأنه وحده الذي يملك الشركات.



وقال الباز إن محمد علي أن محمد علي يملك 6 شركات عارضا وثائقهم، وهم: "ذا فيرست جروب للهندسة والمقاولات العامة"، وهي ملك محمد علي، وهي برأس مال 2 مليون ونصف، والشركة الثانية "ذا جايد للتصميمات والاستشارات الهندسية".



وتابع، أن أفريكا ميدل إيست بترومارين سرفيس، والرابعة كرياتيفو للدعاية والإعلان، والخامسة سبيد للنقل البرى والبحرى للبضائع، والسادس ايميك للاستثمار العقارى، وهي شركة تضامن كانت باسم ابنه كريم، ورأسمالها 300 ألف جنيه، وتم إثبات أن محمد علي هو مدير الشركة.



وأشار الباز إلى أن هذه الشركات وتنوعها يشير إلى أن هناك من كان يريد من محمد على أن يتوغل وينتشر، ويعمل فى مجالات مختلفة، موضحاً أن هذا الأمر مريب.

