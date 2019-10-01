"البترول" تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الوقود في مصر

وأوضح "عبد العزيز"، خلال اتصال هاتفي برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن هناك قرار صادر من رئيس مجلس الوزراء بأن يكون هناك متابعة للتسعير التلقائي لأسعار المواد البترولية، بحيث يكون هناك متابعة للمعادلة السعرية كل شهور.



وأشار إلى أن المعادلة السعرية تأخذ في حسبانها 3 عوامل، وهي سعر الصرف، ومتوسط سعر خام برنت في الأسواق العالمية، وأخيرا تكاليف أعباء التداول، حيث هناك لجنة مشكلة تتابع تنفيذ هذه الآلية، وتقدم توصياتها لوزيري البترول والمالية حتى يتم اتخاذ ما يلزم من قرارات، وتحديد الأسعار الثلاث شهور القادمة.