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"البترول" تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الوقود في مصر

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المصريون ـ متابعات

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كشف حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، حقيقة ما يتردد حول ارتفاع أسعار الوقود اليوم الثلاثاء، نافيا الأمر جملة وتفصيلا، ومعقبا: "الناس دي بطلع شائعات".
وأوضح "عبد العزيز"، خلال اتصال هاتفي برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن هناك قرار صادر من رئيس مجلس الوزراء بأن يكون هناك متابعة للتسعير التلقائي لأسعار المواد البترولية، بحيث يكون هناك متابعة للمعادلة السعرية كل شهور.
وأشار إلى أن المعادلة السعرية تأخذ في حسبانها 3 عوامل، وهي سعر الصرف، ومتوسط سعر خام برنت في الأسواق العالمية، وأخيرا تكاليف أعباء التداول، حيث هناك لجنة مشكلة تتابع تنفيذ هذه الآلية، وتقدم توصياتها لوزيري البترول والمالية حتى يتم اتخاذ ما يلزم من قرارات، وتحديد الأسعار الثلاث شهور القادمة.
ونوه بأن قرارات هذه اللجنة توصيات لتطبيق آلية التسعير التلقائي على المواد البترولية، مضيفا أن هذه القرارات لا يدخل فيها البوتجاز، أو المواد البترولية التي تستخدم في الكهرباء والمخابز، حيث تراجع اللجنة الأسعار في الاسوق المحلي، وتضع التوصيات.
ولفت متحدث وزارة البترول، إلى أن القرار صادر بألا يتم تغيير الأسعار سواء ارتفاع أو انخفاض بنحو 10%، ومن ثم فاللجنة ستجتمع حيث انتهت الثلاث شهور اليوم وترفع توصياتها لتطبيق ما يلزم، منوها بأن التوصيات غير ملزمة.


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