نجل خاشقجي يصدر بيانا ناريا في ذكرى وفاته: لن أسمح بهذا الأمر

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خاشقجي

قال صلاح خاشقجي، نجل الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، إنه لديه "مطلق الثقة في قضاء المملكة العربية السعودية في تحقيق العدالة كاملة بمرتكبي جريمة" مقتل والده.

وأوضح في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": "عام مضى على رحيل والدي الغالي، .. أكرر ما قلته سابقا لدي مطلق الثقة في قضاء المملكة في تحقيق العدالة كاملة بمرتكبي الجريمة النكراء، وسأكون كما كان جمال خاشقجي مخلصا للوطن وقيادته".

وأضاف: "عام مضى على رحيل والدي الغالي ، حاول فيه أعداء الغرب والشرق لاستغلال قضيته يرحمه الله للنيل من وطني وقيادته".

وأردف: "لم يقبل والدي في حياته أي إساءة أو محاولة للنيل منهما ولن أقبل أن تستغل ذكراه وقضيته لتحقيق ذلك بعد رحيله".

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