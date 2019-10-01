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مرسي: هذا أغرب ما حدث لي مع علاء ولي الدين داخل غرفة تغسيل الموتى

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علاء ولي الدين

أحمد عادل شعبان

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علاء ولي الدين

كشف الفنان علاء مرسي سرًا جديدًا عن وفاة الراحل علاء ولي الدين ، مؤكدًا أنه كان يشعر بقرب دنو أجله.

وقال "مرسي" في لقاء مع برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة النهار: "كنت في الأراضي المقدسة أؤدي العمرة ، وعلاء ولي الدين كان يحب المسك الأبيض .. فجأة اتصل بي وأنا هناك وطلب كميات ضخمة من المسك الأحمر .. قلت له إن هذه الكميات كبيرة وأن المال الذي معي قد لا يكفي لكنه طلب مني أن أحضر أي كمية أستطيع إحضارها".

وأضاف: "قمت بتنفيذ ما طلبه مني ولما عدت سلمته المسك .. وقتها أمسك به و وضعه على كفن أبيض .. ثم أحتفظ به ولم أفهم لماذا يفعل ذلك".

وتابع: "يوم وفاته كنا في العيد .. ودخلت لأنام قليلا فجأة ألح أشرف عبد الباقي بالاتصال بي وقال لي جملة واحدة فقط (علاء ولي الدين مات) ثم أغلق الخط.

واستدرك: "ذهبت إلى منزل علاء بجلباب أبيض وحتى لم أكن أرتدي شيئًا في قدمي .. وأحضروا لي شيئا ألبسه ثم دخلت إلى غرفة تغسيل الموتى .. ووقتها جلست مع علاء وظللت أتكلم معه معتقدًا أنه سيرد علي ، وكنت من هول الصدمة أعتقد أن الأمر كله غير حقيقي".

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