صاحب فيديو "الخرتيت" يفجر مفاجأة مدوية عن مكان تصويره

01 أكتوبر 2019 - 08:01 ص

كشف الدكتور أحمد علام مصور فيديو "الخرتيت الذي يسير في الشارع" مفاجأة عن الفيديو.



وقال في مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي "عمرو أديب" : "قمت بتصوير هذا الفيديو في منطقة (شيتوان) بنيبال حيث أن هناك محمية طبيعية من العادي أن تظهر الحيوانات من حين لآخر وتسير في الشارع.



وأضاف: "الفيديو انتشر على أساس أنه تم تصويره في القاهرة ، والسبب وراء ذلك هو اللهجة المصرية لبعض المصريين المتواجدين أثناء الفيديو حيث كانوا يتناولون الطعام معي في نيبال".



