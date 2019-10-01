استقرار لسعر الدولار أمام الجنيه فى تعاملات اليوم

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شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء، الموافق 1 - 10 - 2019، استقرارًا أمام الجنيه المصري في مستهل التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة بمصر عند متوسط سعر 16.23 جنيه للشراء، مقابل 16.33 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك المصرية:

أسعار الدولار في البنك المركزي

16.2073

16.337

أسعار الدولار في بنك مصر

16.23

16.33

أسعار الدولار في البنك الأهلي

16.23

16.33

أسعار الدولار في بنك القاهرة

16.23

16.33

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.21

16.31

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.21

16.31

اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

16?22

16.32

اسعار الدولار في بنك عودة

16.22

16.32


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