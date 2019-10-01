أديب عن تظاهرات سبتمبر : الناس كانت مخنوقة شوية

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أثني الإعلامي عمرو أديب، علي قرار النائب العام بشأن إطلاق سراح عدد كبير من المتهمين فى مظاهرات سبتمبر دون تحقيقات.

وأضاف "أديب"، من خلال برنامج "الحكاية "المذاع علي فضائية " إم بي سي مصر"، أن عددا من الأشخاص الذين تم القبض عليهم خلال المظاهرات يعانون من مشاكل اقتصادية .

وتابع "أديب"، أن بعض المواطنين تأثروا كثيرا جراء الإصلاح الاقتصادي ، قائلا :" الدولة أفرجت علي المواطنين عشان ديه دولة واقفة علي رجلها ، وعدينا بالمراحل الصعبة بتاعة الإصلاح ، كمان الناس كانت مخنوقة شوية و طلعوا نفسوا عن نفسهم ، مفيهاش حاجة دول أبطال و بيشاركوا في الإصلاح الاقتصادي لدولتهم ".

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