  • الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر01:22 م
بحث متقدم
المقاصة والزمالك

المقاصة يقرر عدم إذاعة مباراة الزمالك في الدوري

تسمم

انتشار حالات تسمم في قطاع غزة.. لهذا السبب

قطر والإمارات

قطر والإمارات تتخذان هذا القرار

روحاني

روحانى: تلقينا رسائل من السعودية.. وهذه شروطنا

وزير التعليم

سر مطالبة الرئيس لوزير التعليم بزيارة مدرسة الإمام الشافعي

الكويت

الكويت تستدعى السفير القبرصى.. ما الأمر

انتحار طفلة

قصة الأغنية التي قتلت العشرات وانتحر صاحبها

الديهي

الديهي: "الرئيس مش نايم.. شايف كل واحد فينا بيعمل إيه"

زواج

الكويت.. عقود زواج وهمية لهذا السبب

الإعلامي وائل الإبراشي

الإبراشي: "خلونا نبص للمواطن شوية"

أحمد موسى لـ وزير التموين: الناس علّمت عليك

الحياة السياسية

الإعلامي أحمد موسي
الإعلامي أحمد موسي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"موسى" يزف بشرى سارة لأصحاب تظلمات التموين

#

موسى باكيًا: "الريس مش هيسيبهم"

#

"التموين": باب التظلم للمحذوفين مفتوح حتى هذا الموعد

#

تفاصيل جديدة بشأن إضافة المواليد لبطاقات التموين

طالب الإعلامي أحمد موسى، الحكومة خلال الفترة المقبلة بأن تستمع إلى صوت المواطن ومشكلاته والعمل على حلها، مناشدًا المسئولين الخروج مرة كل شهر، لتوضيح الأمور وما أنجزته الوزارات.

ووجه "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، رسالة للحكومة قائلاً: "مش عيب تخرجوا مرة كل شهر تفهموا الناس، وقولوا للناس عملتوا ايه بالأرقام"، معقبًا: "مش كل حاجه رئيس الجمهورية.. سيبوه للحجات الضخمة زي قطر وسد النهضة والقضايا الدولية".

وأكد أن المشكلة الخاصة ببطاقات التموين تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لحلها، معقبًا: "الأجهزة والحكومة والمؤسسات فين!.. كلام الناس في بطاقات التموين صح.. والمواطن على حق، ويجب على الحكومة أن تستمع لصوت المواطن، الناس علمت عليك يا معالي وزير التموين فين حقوق الناس دي اطلع وضحلنا كل حاجة ".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» المالية تسدد 9 ملايين جنيه للعاملين بها
» جاستين بيبر يتزوج هيلى بالدوين للمرة ثانية
» إيران ترحب بمبادرة ولى العهد السعودي
» 9 خطوات للحصول على تأشيرة للسعودية
» رقصة تتسبب فى انفجار شفاه وارتجاج بالمخ لزوجين
» ذنب يستهين به الكثيرون ومن يموت عليه يدخل جهنم
» 6 أكتوبر.. إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص
» فنان شهير يصدم متابعيه: "أنا وزوجي ننتظر طفلاً"
» رسالة من "بن سلمان" لرئيس دولة أفريقية
» الغندور: مصادرنا في "الكاف" أبلغتنا بهذا القرار بشأن الزمالك
» حتحوت يفجر مفاجأة مدوية عن عدم مشاركة صلاح في مباراة بوتسوانا

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:13 م

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:46

  • عشاء

    19:16

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف