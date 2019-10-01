والدها مسيحي وتحولت إلى الإسلام.. قصة فنانة شهيرة

يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة اللبنانية ديانا حداد، فهي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1976، وتحتفل بعيد ميلادها الـ43، واسمها بالكامل ديانا جوزيف حداد.

ولدت ديانا حداد لأب مسيحي وأم مسلمة، وهو شيء معتاد عليه في المجتمع اللبناني، الذي لا يعيقه المعتقد الديني عن الزواج، واعتنقت "ديانا" المسيحية في بداية حياتها، ولكن قررت اعتناق الدين الإسلامي بعد وفاة والدتها.

وحول سبب اعتناقها للإسلام، قالت ديانا حداد في لقاء سابق، أنها تعمقت في الإسلام بشكل كبير ووجدت من حولها يعلمونها قراءة القرآن والصلاة، خاصة أن وفاة والدتها جاءت بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وتزوجت ديانا حداد من المخرج الإماراتي سهيل العبدول، وهو مسلم، وساعدها في التمسك بالدين الإسلامي، مصرحة من قبل: "أنا مؤمنة بأن الدين الإسلامي هو الصحيح مع احترامي لجميع الأديان السماوية".