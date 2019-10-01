صادم.. انتحار 18 مواطنًا في دولة عربية

01 أكتوبر 2019 - 09:49 ص

أقدم 18 شخصًا في عام 2019 على الانتحار في إحصائية صادمة أجرتها الشرطة الفلسطينية.

وكانت الشرطة الفلسطينية، أعلنت مساء أمس الإثنين، عن عدد حالات الانتحار التي تم تسجيلها في الضفة الغربية خلال العام الجاري 2019.

وقال المتحدث باسم الشرطة لؤي ازريقات، إنه تم تسجيل 18 حالة انتحار في الضفة الغربية منذ بداية 2019، منها 15 حالة لذكور و3 لإناث.

يذكر أن الأوضاع السياسية والأمنية في فلسطين تؤدي بشكل أو بآخر إلى اضطرار العديد من الشبان الفلسطينيين إلى إنهاء حياتهم، جراء الوضع الروتيني والتكرار اليومي المشابه ما يقودهم إلى الملل.