تامر أمين: أنا أول الملتزمين

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تامر أمين

جنة

أشاد الإعلامي تامر أمين، بالقرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للقضاء بشأن عدم نشر أي أخبار بشأن قضية تعذيب الطفلة "جنة"، أو أي قضية أخري أمام القضاء.

 وأضاف "أمين"، من خلال برنامج "آخر النهار" المذاع علي فضائية "النهار"، أن الغرض من هذا القرار هو عدم نشر البلبلة بين الرأي العام.

وطالب "أمين"، زملاءه الصحفيين والإعلاميين بضرورة الالتزام بهذا القرار، قائلاً: "المحكمة هي عين الحقيقة دون تأثير أو ضغط، وأنا هاكون أول الملتزمين بهذا القرار".

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