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صادم.. لوحة إعلانات فى شارع عام تعرض فيلمًا إباحيًا

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متابعات-علا خطاب

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لوحة اعلانية

محتوي اباحي

في حادث صدم الكثيرين، تفاجأ المارة في أحد شوارع مدينة آبورن هيلز بولاية ميتشجن الأمريكية، بوجود لوحة إعلانية عملاقة على الطريق تعرض محتوى إباحيًا.

وحاول رجال الشرطة التدخل لقطع التيار الكهربي عن اللوحة، لكن لم يتمكنوا من القيام بذلك، وبدأوا في محاولة التوصل لهوية مالك اللوحة الإعلانية، للتواصل معه وإيقاف عملها.

وتبين أن أحد المخترقين قام باختراق الجهاز الرئيسي المتحكم في المحتوى المعروض على اللوحة.

وظل المحتوى الإباحي مستمرًا في العرض لمدة 30 دقيقة، لحين تمكن صاحب اللوحة من غلقها تمامًا.

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