» فنان شهير يصدم متابعيه: "أنا وزوجي ننتظر طفلاً"

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ريكي مارتن وزوجه
ريكي مارتن وزوجه

متابعات-علا خطاب

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ريكي مارتن

جوان يوسف

فاجأ  النجم البورتوريكي،  ريكي مارتن،  جمهوره، أنه ينتظر طفله الرابع من زوجه الرسام السوري- السويدي  جوان يوسف  بمساعدة أم بديلة وذلك بعد تسعة أشهر من استقبال مولدتهما الأولى "لوسيا" .

وفي التفاصيل أن مارتن أعلن عن الخبر خلال حضوره حفل العشاء السنوي لحملة حقوق الإنسان في  العاصمة  الأميركية واشنطن، مساء السبت الفائت.

وكان مارتن قد كشف مطلع عام 2019 أنه وزوجه رُزقا مولدتهما الأولى "لوسيا مارتن يوسف من أم بديلة.

وأصبح مارتن أباً في العام 2008 والداً لطفلين بمساعدة أم بديلة أيضا، .وفي عام 2010 ، أشهر مارتن مثليته الجنسية .

وفي أبريل 2016 أعلن مارتن خطوبته ثم زواجه من  جوان يوسف، وهو فنان سويدي سوري الأصل من أب كردي وأم أرمانية .


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