فيديو.. هروب حكم سوداني بعد مطاردة الجماهير

01 أكتوبر 2019 - 11:04 ص

وثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة هروب حكم سوداني من أرض الملعب، بينما كان الجمهور يطارده بالحجارة حتى منزله.

وكان الجمهور قد احتج على الحكم عثمان آدم، أثناء مباراة بين فريقي مريخ العيلفون وبدر أم ضوابان في كأس السودان، حيث لم يجد طريقة أخرى أفضل من الهروب إلى خارج الملعب، كما لو كان في مسابقة للجري.

وقام العديد من الجماهير الغاضبة بملاحقته وضربه بالحجارة، ولم يصب الحكم بأذى، حيث تمكن من الوصول إلى بيته قبل وصول الجماهير إليه والإمساك به.

يذكر أن تصوير المشهد لقي استنكارًا شديدًا، مع مطالبة الاتحاد السوداني لكرة القدم بإصدار قرارات رادعة على المتسببين فيما حدث.