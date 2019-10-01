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بعد استقالة الخطيب.. المهيني مديرًا عامًا لـ"العربية"

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المهيني
المهيني

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عقب استقالة نبيل الخطيب المدير العام السابق لشبكة العربية أعلن مجلس مديري الشبكة اليوم الثلاثاء عن تعيين ممدوح المهيني، مديرا عاما ، الذي كان يشغل موقع نائب المدير العام للشبكة.

وجاء القرار، إثر استقالة وانتقال الخطيب، للعمل في مشروع إعلامي كبير، (محطة الشرق)، الذي سيتولى إطلاقه وإدارته بالتعاون مع بلومبيرج الدولية.

ويعد ممدوح المهيني من أبرز الإعلاميين السعوديين الشباب، الذين تميزوا في السنوات الأخيرة، وسبق أن تقلد رئاسة تحرير المواقع والمنصات الرقمية للشبكة على مدى أربع سنوات، انتقل بعدها لتولي منصب نائب المدير العام قبل نحو عام.

ويأتي تعيين المهيني لتعزيز توجه "العربية" و"الحدث"، نحو قطاعات واسعة من الشباب العربي، من خلال المنصات الرقمية والتلفزيونية الثرية التي "تتميز بها مجموعة "العربية.

وقال مجلس مديري العربية الإخبارية في بيان له إنه يتوجه بالشكر والتقدير للدكتور نبيل الخطيب على جهوده خلال توليه لموقعه ورفعه مستوى أداء المحطتين، ومساهمته في إطلاق مشاريع تخدم التحول الرقمي الاستراتيجي للمؤسسة، وإطلاق هوية جديدة، إضافة إلى الاستديوهات الجديدة الجاري العمل على تنفيذها حاليا، وستكون جاهزة خلال فترة قصيرة.


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