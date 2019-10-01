  • الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر01:20 م
بحث متقدم
المقاصة والزمالك

المقاصة يقرر عدم إذاعة مباراة الزمالك في الدوري

تسمم

انتشار حالات تسمم في قطاع غزة.. لهذا السبب

قطر والإمارات

قطر والإمارات تتخذان هذا القرار

روحاني

روحانى: تلقينا رسائل من السعودية.. وهذه شروطنا

وزير التعليم

سر مطالبة الرئيس لوزير التعليم بزيارة مدرسة الإمام الشافعي

الكويت

الكويت تستدعى السفير القبرصى.. ما الأمر

انتحار طفلة

قصة الأغنية التي قتلت العشرات وانتحر صاحبها

الديهي

الديهي: "الرئيس مش نايم.. شايف كل واحد فينا بيعمل إيه"

زواج

الكويت.. عقود زواج وهمية لهذا السبب

الإعلامي وائل الإبراشي

الإبراشي: "خلونا نبص للمواطن شوية"

ذنب يستهين به الكثيرون ومن يموت عليه يدخل جهنم

الصفحة الأخيرة

"مجمع البحوث الإسلامية" يهنئ المصريين بعضوية مجلس الأمن‎
"مجمع البحوث الإسلامية" يهنئ المصريين بعضوية مجلس الأمن‎

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

حظر زواج الأطفال بإحدى الولايات الأمريكية

#

ارتكبها صديقه.. تهمة اغتصاب قاصر كابوس لـ"ترامب"

#

ماكرون لروحاني: نسعى لإقناع واشنطن الالتزام بالاتفاق النووي

#

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

مجمع البحوث الاسلامية

نار جهنم

كشف مجمع البحوث الإسلامية، عن أنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أنه أرشدنا إلى كل ما فيه خير لنا وكل ما يقربنا إلى الله عز وجل ويجعلنا نفوز برضاه ورحمته، ونهانا عن كل ما فيه شر لنا.

وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن هناك فعل يقع فيه الكثير من الناس ، رغم أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- نهى عنه وحذر منه، مشيرًا إلى أنه قد يعرضهم لدخول نار جهنم، وهو التخاصم والهجر فوق ثلاث ليال.

واستشهد بما روى البخاري (5727) ، ومسلم (2560) عن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله تعالى عنه- قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:«لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ» .

واستند إلى ما جاء عن أبي داود (4914) ، وأحمد (9092) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ» .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» المالية تسدد 9 ملايين جنيه للعاملين بها
» جاستين بيبر يتزوج هيلى بالدوين للمرة ثانية
» إيران ترحب بمبادرة ولى العهد السعودي
» 9 خطوات للحصول على تأشيرة للسعودية
» رقصة تتسبب فى انفجار شفاه وارتجاج بالمخ لزوجين
» ذنب يستهين به الكثيرون ومن يموت عليه يدخل جهنم
» 6 أكتوبر.. إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص
» فنان شهير يصدم متابعيه: "أنا وزوجي ننتظر طفلاً"
» رسالة من "بن سلمان" لرئيس دولة أفريقية
» الغندور: مصادرنا في "الكاف" أبلغتنا بهذا القرار بشأن الزمالك
» حتحوت يفجر مفاجأة مدوية عن عدم مشاركة صلاح في مباراة بوتسوانا

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:13 م

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:46

  • عشاء

    19:16

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف