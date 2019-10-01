الكويت تستدعى السفير القبرصى.. ما الأمر

01 أكتوبر 2019 - 12:20 م

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، أن الوزارة ستستدعى السفير القبرصي في البلاد حادجيسافاس شارالامبوس لبحث سبل إنهاء قضية المواطنين الكويتيين المحتجزين في قبرص منذ شهر أغسطس الماضي.





وقال الجار الله، في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء، عقب افتتاحه ندوة جهود الكويت لرعاية كبار السن"، إن السفير الكويتي في قبرص باشر في تحركاته بنفس الاتجاه مع السلطات القبرصية للتأكيد على أهمية إطلاق سراح المحتجزين.





وأكد أنه منذ أن تلقت الخارجية خبر احتجاز المواطنين تحركت السفارة الكويتية في قبرص لمتابعة سير التحقيقات وأوضاع المحتجزين، قائلا "لم ننقطع على الاطلاق عن التواصل معهم وذويهم لتوفير الضمانات للتحقيق العادل لهم".





وأشار إلى أن السلطات القبرصية أجلت المحاكمة إلى شهر فبراير المقبل، مؤكدا أنه من غير المعقول القبول بتأجيل القضية لهذه المدة.





وأعرب عن أسفه لما حصل من إشكال فيما يتعلق بقضية المواطنين الكويتيين في قبرص، مضيفًا أن رصيد العلاقات الكويتية القبرصية "يسمح لنا جميعا باحتواء هذا الموضوع وإطلاق سراح المواطنين في القريب".



