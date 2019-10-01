  • الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر01:20 م
بحث متقدم
المقاصة والزمالك

المقاصة يقرر عدم إذاعة مباراة الزمالك في الدوري

تسمم

انتشار حالات تسمم في قطاع غزة.. لهذا السبب

قطر والإمارات

قطر والإمارات تتخذان هذا القرار

روحاني

روحانى: تلقينا رسائل من السعودية.. وهذه شروطنا

وزير التعليم

سر مطالبة الرئيس لوزير التعليم بزيارة مدرسة الإمام الشافعي

الكويت

الكويت تستدعى السفير القبرصى.. ما الأمر

انتحار طفلة

قصة الأغنية التي قتلت العشرات وانتحر صاحبها

الديهي

الديهي: "الرئيس مش نايم.. شايف كل واحد فينا بيعمل إيه"

زواج

الكويت.. عقود زواج وهمية لهذا السبب

الإعلامي وائل الإبراشي

الإبراشي: "خلونا نبص للمواطن شوية"

الكويت تستدعى السفير القبرصى.. ما الأمر

آخر الأخبار

الكويت
الكويت

وكالات - الدوينى فولى

أخبار متعلقة
#

الكويت : مستعدون لفعل هذا الأمر مع اليمنيين

#

مقترح من "السعيد" لـ" قاسم سليماني".. ما الأمر

#

الكويت تفاجئ المقيمين بهذا الأمر

#

سعودي ذهب لشراء سيارة من الكويت فحدث ما لم يخطر على بال

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، أن الوزارة ستستدعى السفير القبرصي في البلاد حادجيسافاس شارالامبوس لبحث سبل إنهاء قضية المواطنين الكويتيين المحتجزين في قبرص منذ شهر أغسطس الماضي.

وقال الجار الله، في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء، عقب افتتاحه ندوة جهود الكويت لرعاية كبار السن"، إن السفير الكويتي في قبرص باشر في تحركاته بنفس الاتجاه مع السلطات القبرصية للتأكيد على أهمية إطلاق سراح المحتجزين.

وأكد أنه منذ أن تلقت الخارجية خبر احتجاز المواطنين تحركت السفارة الكويتية في قبرص لمتابعة سير التحقيقات وأوضاع المحتجزين، قائلا "لم ننقطع على الاطلاق عن التواصل معهم وذويهم لتوفير الضمانات للتحقيق العادل لهم".

وأشار إلى أن السلطات القبرصية أجلت المحاكمة إلى شهر فبراير المقبل، مؤكدا أنه من غير المعقول القبول بتأجيل القضية لهذه المدة.

وأعرب عن أسفه لما حصل من إشكال فيما يتعلق بقضية المواطنين الكويتيين في قبرص، مضيفًا أن رصيد العلاقات الكويتية القبرصية "يسمح لنا جميعا باحتواء هذا الموضوع وإطلاق سراح المواطنين في القريب".

وكانت السلطات القبرصية قد احتجزت في أغسطس الماضي 10 مواطنين على خلفية شجار مع مجموعة أخرى من جنسية أوروبية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» المالية تسدد 9 ملايين جنيه للعاملين بها
» جاستين بيبر يتزوج هيلى بالدوين للمرة ثانية
» إيران ترحب بمبادرة ولى العهد السعودي
» 9 خطوات للحصول على تأشيرة للسعودية
» رقصة تتسبب فى انفجار شفاه وارتجاج بالمخ لزوجين
» ذنب يستهين به الكثيرون ومن يموت عليه يدخل جهنم
» 6 أكتوبر.. إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص
» فنان شهير يصدم متابعيه: "أنا وزوجي ننتظر طفلاً"
» رسالة من "بن سلمان" لرئيس دولة أفريقية
» الغندور: مصادرنا في "الكاف" أبلغتنا بهذا القرار بشأن الزمالك
» حتحوت يفجر مفاجأة مدوية عن عدم مشاركة صلاح في مباراة بوتسوانا

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:13 م

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:46

  • عشاء

    19:16

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف