» رقصة تتسبب فى انفجار شفاه وارتجاج بالمخ لزوجين

تناقل رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة أداء زوجين الرقصة التي اشتهرت في فيلم "Dirty Dancing ".

وحضر الزوجان حفل زفاف أحد أفراد العائلة، وقررا لفت الأنظار من خلال أداء الرقصة الشهيرة، حيث كان يجب على الزوجة الركض بسرعة إلى أحضان الزوج، وكان يجب عليه أن يمسكها بقوة دون الوقوع.

ولكن الأمر لم يسر على مايرام، حيث لم يتحمل الزوج وسقطا معًا على الأرض، الأمر الذي أدى لانفجار شفاه الزوجة وارتجاج في دماغ الزوج، وفق ما صرحت به لصحيفة "ديلي ميل".