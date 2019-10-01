» 9 خطوات للحصول على تأشيرة للسعودية

01 أكتوبر 2019 - 12:49 م

أعلنت المملكة العربية السعودية، عن طريقة الحصول على التأشيرة السياحية الإلكترونية، للسائحين الراغبين في زيارة المملكة وحضور الفعاليات السياحية، بقيمة مالية تبلغ نحو 440 ريالًا سعوديًا.

وأوضحت شركة "تسهيل مصر" عبر صفحتها الرسمية، الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على التأشيرة السياحية للمواطنيين المصريين الراغبين في زيارة المملكة العربية السعودية كالتالي:

1- تقديم جواز سفر سارٍ لأكثر من 6 أشهر.

2- ألا يقل عمر السائح عن 18 سنة ما لم يكن برفقة ولي أمره.

3- استمارة إنجاز مسددة لرسوم التأشيرة والتأمين الصحي.

4- تذكرة سفر (ذهاب وعودة) مؤكدة.

5- حجز فندق أو سكن داخل المملكة العربية السعودية.

6- تقديم شهادة تعريف من العمل.

7- إثبات ملاءة مالية (تحمل أعباء المعيشة) مقدّم من أحد البنوك.

8- تقديم خط سير الرحلة.

9- تقديم المعلومات الشخصية بما فيها عنوان المتقدم للتأشيرة داخل مصر.