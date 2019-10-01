  • الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر04:30 م
بحث متقدم
الزمالك

بيان هام لاتحاد الكرة حول أزمة الزمالك وبطل السنغال

ساويرس

"ساويرس": أفعل هذا الشيء تنفيذا لوصية جدتي

التموين

التموين: إعادة 1.8 مليون مواطن إلى البطاقات

الدكتور علي عبد العال

رئيس مجلس النواب: إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية قريبًا

طائرة

صادم.. جثة على متن طائرة في دولة عربية

اليسا

صورة تصدم متابعي إليسا داخل فندق بالرياض

الملك سلمان

القحطاني حارسًا جديدًا للملك سلمان بعد مقتل "الفغم"

فتاة العياط

رفض استئناف فتاة العياط وتأييد تجديد حبسها 45 يومًا

جمعة

جمعة: محتويات منزل الزوجية ملك للزوجة إلا "السلاح"

حد

السعودية تطبق حد الحرابة فى أردنى.. لهذا السبب"

تنفيذًا لتكليفات الرئيس..

التموين: إعادة 1.8 مليون مواطن إلى البطاقات

آخر الأخبار

التموين
التموين

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"التموين" تزف بشرى سارة للمتظلمين من الحذف

#

تعليق ناري لـ"أديب" على حذف 8 مليون من الدعم

#

التموين: من يملك فدانًا زراعيًا لا يستحق الدعم

#

الإمارات تشترى فرقاطتين من فرنسا

التموين

السيسي

البطاقات التموينية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه بداية فبراير الماضى حتى أمس الإثنين 30 سبتمبر تم عودة مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية، وأنه جارٍ أيضًا تلقى التظلمات لأى مواطن يرى أحقيته للدعم مِن خلال مكاتب التموين فى مختلف المحافظات.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها أنه سيتم أيضًا استمرار صرف الخبز المدعم لأى مواطن تم استبعادة نتيجة محددات لجنة العدالة الاجتماعية، حيث إن الاستبعاد كان يقتصر على صرف السلع فقط دون الخبز وأن الجميع يصرفون الخبز المدعم حاليًا لحين فحص تظلماتهم وعودتهم أيضًا لصرف السلع طالما أنهم من مستحقى الدعم.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية جميع المديريات ومكاتب التموين بتيسر كل الإجراءات الخاصة بالتظلمات وأن تكون بالرقم القومى والمستند الدال على صحة بيانات التظلم فقط وأنه بمجرد قيام المديريات بإرسالها إلى الوزارة يتم عودة أى شخص ثبت أحقيته لصرف السلع.

كما وجه الوزير باستمرار تنفيذ القرار الوزارى الاستثنائى الخاص باستخراج بطاقات تموينية جديدة لمن ليست له بطاقات من الفئات الأولى بالرعاية والأسر احتياجًا مثل أصحاب الدخل أو المعاش المنخفض والأرامل والمطلقات وأصحاب الأمراض المزمنة ومستفيدى تكافل وكرامة والمعاش الاجتماعىّ وكذلك أيضًا ضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى بطاقة تموين الزوج ذلك يأتي فى إطار التوسع فى منظومة الحماية الاجتماعية لهذه الفئات.

 وشدد على أنه وفقًا لآليات التظلمات فإن المواطن يتقدم لمكتب التموين بتظلم مؤيد بالمستندات الدالة على صحة البيانات المدونة وبالنسبة لتظلمات مرتبات حكومية عالية أو معاشات عالية، فيقدم بيان بإجمالي مفردات المرتب من جهة العمل لكل فرد مدرج أمامه مرتب حكومي عالٍ وبرنت من التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات العالية يفيد بقيمة معاشه الشهري وصورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» دينا الشربيني تعلق على أغنية " يوم تلات": أنا أم روح حلوة
» صورة تصدم متابعي إليسا داخل فندق بالرياض
» هذه الهواتف لن يعمل عليها "واتسآب" في 2020
» احذر.. تغير شكل الأظافر قد يعني الإصابة بالسرطان
» المالية تسدد 9 ملايين جنيه للعاملين بها
» جاستين بيبر يتزوج هيلى بالدوين للمرة ثانية
» إيران ترحب بمبادرة ولى العهد السعودي
» 9 خطوات للحصول على تأشيرة للسعودية
» رقصة تتسبب فى انفجار شفاه وارتجاج بالمخ لزوجين
» ذنب يستهين به الكثيرون ومن يموت عليه يدخل جهنم
» 6 أكتوبر.. إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    05:46 م

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:46

  • عشاء

    19:16

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف