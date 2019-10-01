"ساويرس": أفعل هذا الشيء تنفيذا لوصية جدتي

01 أكتوبر 2019 - 02:51 م

أكد المهندس نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة، أن تنظيم المهرجان هذا العام كان سهلا للغاية، لكن الأحداث الأخيرة أثرت بشكل سلبي على حضور بعض النجوم من الخارج في المهرجان.



وأضاف مؤسس مهرجان الجونة، خلال مقابلة صحفية على هامش مهرجان الجونة، المذاع على فضائية :أون إي"، بأن الكثير من الأجانب وصفوا مهرجان الجونة بالأفضل في الشرق الأوسط، معقبًا: "الحمد لله المهرجان ماشي كويس أوي".



وعن تفاعله مع مواقع التواصل الاجتماعي باستمرار، رغم مسؤوليته وأعماله الكثيرة، رد قائلا: "كل واحد عنده وقت ميت، وأنا واقف مثلا مستني الطائرة، أو بعد قراءة الجرائد الصبح، بفتح مواقع التواصل الاجتماعي، مفيش أحسن من محبة الناس، وأنا مش بحب أبعد عن الناس، جدتي دائمًا كانت بتقولي اللي ربنا بيحبه، بيحبب الناس فيه" .

