«ماني» يكشف حقيقة توتر علاقته بـ«محمد صلاح»

01 أكتوبر 2019 - 04:29 م

تحدث السنغالي ساديو مانى جناح فريق ليفربول الإنجليزي، عن علاقته بزميله محمد صلاح، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الريدز ضد ريد بول سالزبورج النمساوى التى تجمعهما غدا فى دورى أبطال أوروبا.

وقال مانى عن محمد صلاح بالمؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم: "ما حدث أمر طبيعى ويمكن أن يحدث فى كرة القدم.. والسبب يرجع إلى أنى كنت محبطًا خلال مباراة بيرنلى لأنه من الطبيعى أن تكون فى حاجة إلى تسجيل الأهداف".

واختتم مانى تصريحاته بالتأكيد على علاقته الطيبة مع زميله المصرى، قائلا: "محمد صلاح صديق مقرب ونسيت ما حدث تماما".

وكان خلافا دب بين محمد صلاح وساديو مانى على هامش لقاء بيرنلى فى سبتمبر الماضى بالدورى الإنجليزى، حيث انفعل اللاعب عقب استبداله فى الدقائق الأخيرة من عمر مباراة بيرنلى التى انتهت بفوز ليفربول بثلاثية نظيفة.