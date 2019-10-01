رئيس مجلس النواب: إصلاحات سياسية وإعلامية قريبًا

01 أكتوبر 2019 - 04:34 م

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن "الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وإعلامية".

وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية، لمجلس النواب لدور الانعقاد الخامس اليوم، أن "المعارضة يحتاجها الوطن من أجل تفعيل المشاركة في البناء والتنمية".

وأشار إلى أنه "سيتم إجراء إصلاحات سياسة وحزبية وإعلامية"، دون تفاصيل أكثر.

ولفت إلى أن "الشعب قال إنه يد واحدة خلف القيادة السياسية، والقيادة ستبادر بتحية أكبر، اطمئنوا تمامًا"، في إشارة لاحتمال خروج مبادرة رئاسية.

وقال عبد العال إن "المجلس بصدد مناقشة قوانين (لم يحددها) تمس جوهر الحياة السياسية في مصر، والمجلس حريص على إجراء حوار مجتمعي يستوعب جميع الأطياف من المؤيدين والمعارضين لصياغة المستقبل بمشاركة لا مغالبة".

وتابع: "المشكلة عندنا (لدينا) رئيس يقفز في سبيل تحقيق الأهداف، والحكومة تسير على قدم واحدة (..) المجالس المحلية غائبة".

ومنذ 11 عاما، لم تشهد مصر انتخابات للمجالس المحلية، والتي كان آخر استحقاق لها في إبريل 2008.

وفي أواخر سبتمبر، كشف ياسر رزق، في مقال نشرته صحيفة "أخبار اليوم" التي يرأس مجلس إدارتها، عن "معلومات" تؤكد اعتزام إجراء إصلاح سياسي، سيقدمه الرئيس.

وتحدث عن "تعبيد الطريق أمام الأحزاب التي يبلغ عددها 104 أحزاب، لتكتل أو اندماج، تحت مظلة وطنية"، وشدد على أن هذا الإصلاح سيقبل بقوى ثورة 30 يونيو 2013، "ولن تكون قنطرة للإخوان (المسلمين) بأي حال".

كما دعا البرلماني والكاتب مصطفى بكري، للإصلاح السياسي، فضلاً عن حزبي "التحالف الشعبي" و"المصري الديمقراطي" (يسار).