  • الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر07:11 م
بحث متقدم
لقاء اليوم

السيسي يعقد اجتماعًا أمنيًا على أعلى مستوى

مرتضى منصور

بالمستندات.. الأهلي يشكو مرتضى منصور لرئيس الجمهورية

خالد المهدي

الكويت تُسلم «خالد المهدي» لمصر

ارشيفية

تطور مفاجئ.. السودان يغير موقفه من حرب اليمن

أرشيفية

قرار بغلق مدرسة بها 3 طالبات و25 معلمًا

الملك سلمان

موجز الملك سلمان.. أمرين ملكيين و14 قرار اليوم

بكري

«بكري» يقود مطالب «التغيير» من داخل البرلمان

هاجر الريوسني وخطيبها

حكم بحبس صحفية وخطيبها عامًا بتهمة «الزنا»

الاحداث اليوم

بالفيديو.. خروج الوضع عن السيطرة فى احتجاجات بغداد

رئيس الأركان

رئيس الأركان ينقل تحية «السيسي» للقوات المسلحة

تعليق الحريري على علاقته بعارضة الأزياء

عرب وعالم

الحريري
الحريري

متابعات - الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

زعيم عربي يذرف الدموع في جنازة «جاك شيراك»

#

أول تعليق من الملك سلمان وولي العهد على مقتل حارسه الشخص

#

تعليق مؤثر لـ تركي آل الشيخ على وفاة حارس الملك سلمان

#

تعليق صادم من مرتضي منصور على فستان رانيا يوسف

اتحاد الكرة

قرعة

المصريون

كأس مصر

نشرت  صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، مقالًا يتهم رئيس حكومة لبنان سعد الحريري بدفع 16 مليون دولار لعارضة أزياء كانت تربطه علاقة عاطفية بها.

وقال الحريري اليوم الثلاثاء، ردًا على المقال: "مهما شنوا حملات ضدي لن أتوقف عن العمل".

وفي أول رد له على المقال، قال الحريري خلال ترؤسه اجتماع "اللجنة الفنية لتنسيق الخدمات الضرورية في المحافظات" إنه "مهما شنوا من حملات ضدي ومهما قالوا أو كتبوا أو فعلوا سأستمر في العمل ولن أتوقف"، مضيفا: "صحيح أننا نمر بأوضاع اقتصادية صعبة ولهذا علينا اتخاذ قرارات جريئة وهذا أمر غير قابل للنقاش لأن ما لن نتحمله فعليا هو انهيار البلد".

وتابع الحريري قائلا: "كلما قمنا بإنجاز ما، يأتي من يهاجم هذا الإنجاز، وبعض السياسيين يدعي أن لا ذنب لهم بما يحصل، في حين أن ما نمر به هو بفعل الخلافات بين كل الأحزاب السياسية بمن فيهم تيار المستقبل".

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقريرا ذكرت فيه أن الحريري، دفع 16 مليون دولار لعارضة ملابس السباحة، كانديس فان دير ميروين، من جنوب إفريقيا، في العام 2013، كانت بينهما علاقة عاطفية.

وكان مصدر لبناني مطلع قال إن الكشف عن قضية عارضة الأزياء اليوم، يأتي في سياق توجيه رسالة لوم أمريكية قاسية للحريري تتزامن مع مطالبته بالاستقالة على خلفية تأزم الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، خصوصا أنه بات أكثر التصاقا بالتيار الوطني الحر (حزب رئيس الجمهورية ميشال عون) وحزب الله"، بحسب "روسيا اليوم".

وكشف المصدر لـRT عن معلومات تفيد بأن "حزب الله بات اليوم أكثر تمسكا بالحريري رئيسا لحكومة لبنان، كما أن رئيس الجمهورية أصبح أكثر تمسكا بالتسوية الرئاسية التي أوصلت الحريري إلى رئاسة الحكومة وعون إلى رئاسة الجمهورية، وأنه لم يعد أمام الحريري إلا التمسك برئيس الجمهورية وحزب الله ليشكلا طرفا قويا بمواجهة المحاولات الأمريكية لزعزعة استقرار لبنان".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وكلوب بروج
» عقوبات قاسية من «الفيفا» ضد الإفريقي التونسي
» «فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي
» رسالة تهنئة من «الفيفا» إلى «تريزيجيه»
» بث مباشر.. مباراة الهلال السعودي والسد القطري
» دينا الشربيني تعلق على أغنية " يوم تلات": أنا أم روح حلوة
» صورة تصدم متابعي إليسا داخل فندق بالرياض
» هذه الهواتف لن يعمل عليها "واتسآب" في 2020
» احذر.. تغير شكل الأظافر قد يعني الإصابة بالسرطان
» المالية تسدد 9 ملايين جنيه للعاملين بها
» جاستين بيبر يتزوج هيلى بالدوين للمرة ثانية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:16 م

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:46

  • عشاء

    19:16

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف