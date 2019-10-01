  • الخميس 03 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر07:21 م
بحث متقدم
الغاز

تخفيض سعر الغاز و6 منتجات أخرى

الزمالك والمقاصة

بث مباشر.. مباراة الزمالك ومصر للمقاصة

صلاح

«الداعية» محمد صلاح..أجانب يعلنون إسلامهم بفضله

الطلاب الأردنيون

إخلاء سبيل الأجانب المتهمين بالتظاهر «بناءً على هذا الطلب»

ارشيفية

«لافروف» يفجر مفاجأة مدوية عن «مبارك»

البنك المركزي

الاحتياطي الأجنبي يبلغ أكبر مستوى في تاريخ البلاد

السعودية

اجتماع طارئ في الرياض بمشاركة مسؤول قطري بارز

كاف

مفاجأة.. «كاف» يدعو الزمالك لحضور قرعة دوري الأبطال

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

أرشيفية

انقسام مجتمعى حول وثيقة «تأمين إجبارى ضد الطلاق»

موعد سحب قرعة الأدوار التمهيدية لكأس مصر

الرياضة

كاس مصر
كاس مصر

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

سحب قرعة الدورى الممتاز للموسم الجديد

#

موعد إعلان الجهاز الفني لمنتخب مصر

#

«الجبلاية» تعلن موعد نهائى كأس مصر

#

اتحاد الكرة يعلن مواعيد الدور قبل النهائي لكأس مصر

اتحاد الكرة

قرعة

المصريون

كأس مصر

حدد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى، تمام الثانية عشر ظهر الاثنين المقبل، موعدا لإجراء قرعة الأدوار التمهيدية المؤهلة للمشاركة فى بطولة كأس مصر موسم 19-2020 ، بالمقر الرئيسى للاتحاد بالجزيرة.

وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة إقامة مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر بدون لاعبى المنتخب الأولمبى، على أن يشارك بها لاعبو المنتخب الأول بشكل طبيعى.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر أول شهر نوفمبر المقبل.. ويتوقف الدورى العام بعد الأسبوع السادس، حيث تقام مباريات دور الـ32 لكأس مصر للموسم الجديد 2019 -2020.

كان اتحاد الكرة قد أعلن مؤخرا جدول الدورى العام الجديد، الذى انطلق يوم 21 سبتمبر الجارى على أن ينتهى فى مايو المقبل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر (3)

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «ميتشو» يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاصة
» قرار جديد في قضية الطفلة جنة «ضحية تعذيب جدتها»
» رسالة «ديسابر» للاعبي بيراميدز بعد الفوز على طنطا
» «حزب الله» يًعلق على تصريحات «بن سلمان» بشأن إيران
» لهذا السبب.. تعطيل العمل بالبنوك الأحد المقبل
» مقتل 11 عراقيًا أثناء احتجاجات الليلة الماضية
» حسام البدري يعلن قائمة المنتخب
» قوة خاصة إسرائيلية تعتقل ثلاثة شبان فلسطينيين
» «فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة أسوان
» بيراميدز يتخطى طنطا بهدفي «السعيد» و«إبراهيم حسن»
» بتهمة الرشوة.. ضبط رئيس وحدة الرصد البيئي بالقاهرة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:32 ص

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:43

  • عشاء

    19:13

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف