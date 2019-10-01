» رسالة تهنئة من «الفيفا» إلى «تريزيجيه»

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حرص الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، على الاحتفال بعيد ميلاد النجم محمود تريزيجيه صانع ألعاب فريق أستون فيلا الإنجليزى ومنتخب مصر، الذى يتم اليوم عامه الـ25.

ونشر فيفا تغريدة عبر حسابه الرسمى على تويتر قال فيها: "عيد ميلاد سعيد للمصرى الدولى محمود حسن تريزيجيه 25 سنة اليوم.. كل عام وأنت بخير وتمنياتنا بكل النجاح مع المنتخب وأستون فيلا".

ويعد محمود تريزيجيه من أبرز عناصر المنتخب الوطنى فى السنوات الأخيرة، لما يمتلكه من قدرات فنية وتهديفية فائقة، ولعب دورًا كبيرًا فى تأهل "الفراعنة" لبطولة كأس العالم التى أقيمت فى روسيا العام الماضي، بعد غياب دام 28 عامًا.

لعب تريزيجيه لأندية الأهلى وأندرلخت وموسكرون البلجيكيين، وقاسم باشا التركي وحاليًا فى أستون فيلا الإنجليزى، واستطاع أن يُحقق بطولة أفريقيا للشباب تحت 20 سنة مع منتخب مصر، كما استطاع أيضا أن يضع أسمه ضمن الحاصلين على بطولتي 2012 و2013 من دورى أبطال أفريقيا مع النادى الأهلى، كما حصد العديد من الألقاب الأخرى مع المارد الأحمر.

كما تألق محمود تريزيجيه فى موسمه الأول مع قاسم باشا التركى، فكان هداف الفريق بجميع المسابقات برصيد 16 هدفا، وهداف الفريق بمسابقة الدورى التركى أيضا برصيد 13 هدفا، كما يعد "الفرعون المصرى" أكثر لاعبى قاسم باشا مساهمة فى تسجيل الأهداف بمسابقة الدورى التركى، بعدما سجل 13 هدفًا وصنع 7 أهداف أخرى بمجموع 20 هدفًا، كما توج بلقب أفضل لاعب فى الدورى التركى من موقع "هوسكورد" العالمى المتخصص فى إحصائيات كرة القدم.

وفى موسمه الثانى مع قاسم باشا، تم اختياره فى التشكيلة المثالية لموسم 2018 – 2019 لمسابقة الدورى من جانب الاتحاد التركى لكرة القدم، لينتقل بعد ذلك إلى أستون فيلا مقابل 9 ملايين جنيه إسترلينى هذا الصيف.

وقدم محمود تريزيجيه مستويات مميزة مع منتخب مصر رغم الخروج المبكر وبالتحديد من دور الـ 16 فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو الماضيين، حيث كان من بين اللاعبين القلائل الذين تمت الإشادة بهم.

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