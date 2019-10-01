بالفيديو.. خروج الوضع عن السيطرة فى احتجاجات بغداد

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فايلر

شهدت ساحة التحرير، وسط العاصمة العراقية بغداد تظاهرات حاشدة ضد السلطات، فى الوقت الذي واجهتها الشرطة فيه بعنف.

وباشرت قوات الأمن بإخلاء ساحة التحرير من المتظاهرين باستخدام خراطيم المياه، فيما تحدث نشطاء عن لجوء بعض عناصر القوات الأمنية إلى استخدام الرصاص الحي.

وأفاد "روسيا اليوم" بسقوط قتيل في صفوف المتظاهرين خلال خروجهم اليوم بالاحتجاجات.

وأكدت اندلاع النيران داخل بناية المطعم التركي قرب ساحة التحرير، فيما يحاول المتظاهرون العودة إلى ساحة التحرير.

وعمت الفوضى صفوف المتظاهرين في ساحة التحرير مع خروج الوضع عن السيطرة بعد تزايد أعداد المتظاهرين.



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