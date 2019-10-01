» عقوبات قاسية من «الفيفا» ضد الإفريقي التونسي

01 أكتوبر 2019 - 05:56 م

أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خطابًا إلى الاتحاد التونسي اليوم الثلاثاء، يخطره فيه بمنع النادي الأفريقي من إبرام صفقات جديدة حتى يتم تسوية منحة انتقال اللاعب البوركيني باسيرو كامباوري.

وأوضح الاتحاد التونسي أن فيفا أصدر قرارا جديدا ضد النادي الأفريقي يقضي بمنعه من ابرام أي تعاقدات لثلاث فترات متتالية على المستويين المحلي والدولي إلى حين تسوية مبلغ 60 ألف يورو بخصوص منحة انتقال اللاعب باسيرو كامباوري القادم من فريق شباب أطلس خنيفرة المغربي.

وناشد الاتحاد التونسي مسؤولي الافريقي، وهو أحد أعرق أندية تونس، بضرورة الإسراع لتسوية كل الأحكام النهائية العالقة لدى فيفا تفاديا لأية عقوبات أخرى ممكن أن تصدر في أي وقت.

ويأتي الإعلان بعد يوم واحد من اجتماع طارئ للاتحاد مع مسؤولي الأفريقي من أجل التوصل إلى حلول لإنقاذ النادي من أزمة الديون المتراكمة منذ أربع سنوات والبالغة حتى الآن نحو 17 مليون دينار (حوالي ستة مليون دولار) يعد تسوية مبالغ بقيمة 13 مليون دينار.

وكان فيفا خصم في وقت سابق ست نقاط من رصيد الافريقي في الدوري التونسي من بين تسع نقاط جمعها حتى الآن في الجولات الأربع التي خاضها.