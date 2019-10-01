«مدبولي» يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين التخطيط والسياحة

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مدبولي
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متابعات - الطيب حسين

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الحكومة

رئيس الوزراء

مصطفى مدبولى

مدبولى

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي التخطيط والسياحة، بشأن وضع إطار عام لتنفيـذ مشـروع الحسابات الفرعية للسـياحة.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار عام لتنفيـذ مشـروع الحسابات الفرعية للسياحة، والاتفاق علـى مصـادر التمويـل، والإطار المؤسسي والتنظيمـي للمشـروع، والذي يضـم تشكيل ثلاث مجموعات متخصصة منوط بهـا إعداد استبيانات المسوح الميدانية، والإشراف ومتابعة تنفيذها، وإعداد الجداول الإحصائية المطلوبة وتركيب الحسابات الفرعية للسياحة.


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