» الهلال يقسو على السد برباعية ويضع قدمًا بنهائي آسيا

01 أكتوبر 2019 - 08:00 م

وضع فريق الهلال السعودى قدمًا فى المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال آسيا، بعد الفوز على السد القطرى بأربعة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت على ملعب "جاسم بن حمد" فى ذهاب الدور قبل النهائى من المسابقة.

انتهى الشوط الأول بتقدم الهلال 2-1، حيث تقدم السد أولا عبر الفرنسى بافيتيمبى جوميز لاعب الهلال فى مرماه بالدقيقة 16، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل هدف التعادل للزعيم فى الدقيقة 34، ثم ينجح على البليهى فى تسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 45.

وتعرض عبد الكريم حسن لاعب السد للطرد المباشر فى الدقيقة 35.

فى الشوط الثانى أضاف جوميز الهدف الثالث للهلال فى الدقيقة 60، قبل أن يختتم المخضرم محمد الشلهول أهداف الزعيم فى الدقيقة 67.

بتلك النتيجة يكفى الهلال التعادل أو الخسارة بفارق هدفين فى لقاء الإياب الذى سيقام يوم 22 أكتوبر الجارى بالعاصمة السعودية الرياض.

وسيقام غدًا الأربعاء اللقاء الثانى فى ذهاب الدور قبل النهائى بين أوراو ريد اليابانى وجوانجزو إيفرجراند الصينى.