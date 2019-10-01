منع بث قناة الجزيرة في الفنادق المصرية

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متابعات - الطيب حسين

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توجه الإعلامي محمد الباز بالشكر إلى غرفة المنشآت الفندقية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، بعد قرارها بمنع بث قناة الجزيرة القطرية بالفنادق المصرية.

جاء هذا أثناء تقديم برنامجه «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، موضحًا أنه ستتم متابعة الفنادق لتنفيذ القرار.

ووصف «الباز» قرار غرفة المنشآت الفندقية بـ«المهم»، مشددًا على ضرورة التزام الفنادق به.

ويشار إلى أن غرفة المنشآت الفندقية وجهت خطابًا لجميع الفنادق، بمنع بث الجزيرة بناءً على قرارات صادرة من مجلس الوزراء، بتكليف الغرفة بالتنبيه على الفنادق العاملة في مصر بعدم عرض قنوات الجزيرة على شاشات التلفزيون الخاص بها.


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