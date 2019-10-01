» ننشر أسعار صرف الدولار أمام الجنيه

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الاهلى

محمود الخطيب

تركي آل الشيخ

شهدت أسعار صرف الدولار تباينًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء، فى التعاملات الرسمية بالبنوك.

وجاءت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه كما يلي:

البنك الأهلى المصرى 16.23 جنيه للشراء، و   16.33 جنيه للبيع. 

بنك القاهرة 16.21 جنيه للشراء، و16.31 جنيه للبيع.

البنك المركزى المصرى 16.21 جنيه للشراء و16.34 جنيه للبيع.     

بنك مصر 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع.    

البنك التجارى الدولى cib 16.21 جنيه للشراء، و16.31 جنيه للبيع.

بنك أبو ظبى الإسلامى  16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية 16.21 جنيه للشراء و16.31 جنيه للبيع.    


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