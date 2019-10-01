العلاقة مع الحكومة لن تستمر هادئة خلال الفترة المقبلة

قال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب إن بعض القوانين التي خرجت من البرلمان تم تطبيقها بشكل "جزافي" مما أفقدها مزاياها، موضحًا أن المجلس اثنى على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة مليون و800 ألف مواطن إلى البطاقات التموينية بعد حذفهم.



وأضاف "وهدان"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أن النواب وجهوا اليوم رسائل قوية للحكومة، مؤكدًا أن الاستراتيجية القادمة للمجلس ستكون ضرورة مواجهة الحكومة بأخطائها.

وأضاف "وهدان"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أن النواب وجهوا اليوم رسائل قوية للحكومة، مؤكدًا أن الاستراتيجية القادمة للمجلس ستكون ضرورة مواجهة الحكومة بأخطائها.