العلاقة مع الحكومة لن تستمر هادئة خلال الفترة المقبلة

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النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب

المصريون ـ متابعات

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قال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب إن بعض القوانين التي خرجت من البرلمان تم تطبيقها بشكل "جزافي" مما أفقدها مزاياها، موضحًا أن المجلس اثنى على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة مليون و800 ألف مواطن إلى البطاقات التموينية بعد حذفهم.
وأضاف "وهدان"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أن النواب وجهوا اليوم رسائل قوية للحكومة، مؤكدًا أن الاستراتيجية القادمة للمجلس ستكون ضرورة مواجهة الحكومة بأخطائها.
واشار وكيل مجلس النواب، إلى أن العلاقة بين الحكومة والمجلس لن تستمر هادئة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن تصريحات الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، ادلى بتصريحات خلال جلسة اليوم أكدت على أنه لا يمكن أن يكون هناك حزبًا واحدًا، كما أنه لابد من الاستماع لجميع الآراء، وأن المعارضة هي جزء من النظام.


 

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