  • الأربعاء 02 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر02:21 ص
بحث متقدم
أحمد موسى

"موسى" يكشف مخطط الإخوان لعمل "ثورة الساعة 3"

بطاقات التموين

هذا هو موعد إضافة 5 مليون مواطن للتموين

بطاقات التموين

بالفيديو.. حقيقة رفع قيمة دعم الفرد في البطاقات التموينية

دار القضاء العالي

مخطط إخواني لاستهداف القضاة بهذه الطريقة

سد النهضة

وزير سوداني يدعو لهذا الأمر الهام بشأن ملف سد النهضة

النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب

العلاقة مع الحكومة لن تستمر هادئة خلال الفترة المقبلة

الخطيب وآل الشيخ

آل الشيخ مساندًا الخطيب: لا أقبل التطاول عليه

الجزيرة

منع بث قناة الجزيرة في الفنادق المصرية

أرشيفية

جريمة بشعة..كشف لغز ذبح سيدة وابنتها في «النمرس»

مرتضى منصور

بالمستندات.. الأهلي يشكو مرتضى منصور لرئيس الجمهورية

مانشستر سيتي يحقق انتصاره الثاني على التوالي بأبطال أوروبا

الرياضة

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

يوفنتوس يحقق انتصاره الأول بأبطال أوروبا

#

مانشستر سيتي يخطف فوزًا صعبًا أمام إيفرتون

#

شاهد.. مانشستر سيتي يقسو على واتفورد بثمانية أهداف

#

الجزائر بـ"البدلاء" تحقق الانتصار الثالث على التوالي

حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الثلاثاء، انتصاره الثاني على التوالي في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتغلب مانشستر سيتي على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي بهدفين دون رد في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من البطولة القارية.
وكان شاختار دونيتسك الأوكراني قد فاز في وقت سابق اليوم على أتلانتا الإيطالي بهدفين لهدف ضمن المجموعة ذاتها.
بذلك، يتصدر مانشستر سيتي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن دينامو زغرب و شاختار دونيتسك، وأخيرًا أتلانتا بلا رصيد من النقاط.
لم يتمكن لاعبو مانشستر سيتي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحهم خلال شوط المباراة الأول، قابله تأمين دفاعي من جانب دينامو زغرب لينتهي بالتعادل السلبي.
ومع حلول الدقيقة 66 ترجم لاعبو مانشستر سيتي الفرص التي أتيحت لهم إلى هدف عبر رحيم سترلينج.
وفي الوقت الذي بحث فيه لاعبو دينامو زغرب عن التعادل، أضاف فيل فودين الهدف الثاني في الدقيقة 90 ليخرج أصحاب الديار فائزين باللقاء. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر (2)

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بايرن ميونيخ يذيق توتنهام هزيمة قاسية بأبطال أوروبا
» يوفنتوس يحقق انتصاره الأول بأبطال أوروبا
» ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر في سبتمبر
» ننشر أسعار صرف الدولار أمام الجنيه
» ريال مدريد يفلت من «فخ» الهزيمة أمام كلوب بروج
» «بكري» يقود مطالب «التغيير» من داخل البرلمان
» صورة.. «آل الشيخ» يسخر من أمير قطر
» السيسي يعقد اجتماعًا أمنيًا على أعلى مستوى
» تعليق مثير من «آل الشيخ» بعد فوز الهلال على السد
» تطور مفاجئ.. السودان يغير موقفه من حرب اليمن
» موجز الملك سلمان.. أمرين ملكيين و14 قرار اليوم

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:31 ص

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:12

  • مغرب

    17:44

  • عشاء

    19:14

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف