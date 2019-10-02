  • الأربعاء 02 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر02:21 ص
بحث متقدم
أحمد موسى

"موسى" يكشف مخطط الإخوان لعمل "ثورة الساعة 3"

بطاقات التموين

هذا هو موعد إضافة 5 مليون مواطن للتموين

بطاقات التموين

بالفيديو.. حقيقة رفع قيمة دعم الفرد في البطاقات التموينية

دار القضاء العالي

مخطط إخواني لاستهداف القضاة بهذه الطريقة

سد النهضة

وزير سوداني يدعو لهذا الأمر الهام بشأن ملف سد النهضة

النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب

العلاقة مع الحكومة لن تستمر هادئة خلال الفترة المقبلة

الخطيب وآل الشيخ

آل الشيخ مساندًا الخطيب: لا أقبل التطاول عليه

الجزيرة

منع بث قناة الجزيرة في الفنادق المصرية

أرشيفية

جريمة بشعة..كشف لغز ذبح سيدة وابنتها في «النمرس»

مرتضى منصور

بالمستندات.. الأهلي يشكو مرتضى منصور لرئيس الجمهورية

بين أمريكا والصين..

"ميركل" تأمل في إيجاد حل سريع للحرب التجارية

عرب وعالم

ميركل
ميركل

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

باكستان تعلق رسمياً علاقاتها التجارية مع الهند

#

ألمانيا تطالب بوقف "غير مشروط" لإطلاق النار في ليبيا

#

اكتشاف مقبرة فرعونية تحت الماء

#

«الإخوان» تنتظر رد الدولة على مبادرة جديدة

أعربت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل عن أملها في إيجاد حل سريع للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وقالت ميركل في تصريح صحفي، الثلاثاء، من العاصمة برلين "آمل أن تتوصل الولايات المتحدة والصين إلى حل في أقرب وقت، ويتعين للجانبين العمل من أجل التوصل لحل".
وأضافت من الواضح أن أكبر اقتصادين في العالم وهما الصين والولايات المتحدة تعيشان في حالة تجارة مضطربة. مشيرة إلى أن التوصل للحل يقدم مساهمة كبيرة في تقليل حالات عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
وفي سياق آخر، أشارت المستشارة الألمانية أن تمديد مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لعب دورا في زيادة التوترات التجارية التي أضرت بالاقتصاد العالمي.
وأكدت أن حالة عدم اليقين في خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، يشكل مصدر قلق للاقتصاد العالمي حيث أنها تعد لاعبا عالميا.
وكان من المقرر إتمام "بريكست"، في 29 مارس/آذار الماضي، وتم التمديد إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، جراء الأزمة السياسية في البلاد حول تفاصيل اتفاق الخروج. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر (2)

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بايرن ميونيخ يذيق توتنهام هزيمة قاسية بأبطال أوروبا
» يوفنتوس يحقق انتصاره الأول بأبطال أوروبا
» ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر في سبتمبر
» ننشر أسعار صرف الدولار أمام الجنيه
» ريال مدريد يفلت من «فخ» الهزيمة أمام كلوب بروج
» «بكري» يقود مطالب «التغيير» من داخل البرلمان
» صورة.. «آل الشيخ» يسخر من أمير قطر
» السيسي يعقد اجتماعًا أمنيًا على أعلى مستوى
» تعليق مثير من «آل الشيخ» بعد فوز الهلال على السد
» تطور مفاجئ.. السودان يغير موقفه من حرب اليمن
» موجز الملك سلمان.. أمرين ملكيين و14 قرار اليوم

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:31 ص

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:12

  • مغرب

    17:44

  • عشاء

    19:14

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف