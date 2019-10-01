مخطط إخواني لاستهداف القضاة بهذه الطريقة

01 أكتوبر 2019 - 10:50 م

عرض الإعلامي خالد أبوبكر، مقدم برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، تسريب صوتي يفضح جماعة الإخوان الإرهابية، وطريقة حديث عناصر الإخوان مع بعضهم البعض عن الشارع المصري ويفضح تأمرهم على الدولة المصرية ودعوتهم للتظاهر.



وعرض خالد أبو بكر مكالمة سرية بين الإرهابي أسامة عمر وبين أحد القيادات الإخوان المتواجدة على الأرض، وقال الإرهابي أسامة عمر:"مفيش حاجة هتحصل وكل ده تهريج، وإحنا بنتعامل مع 95% من الشعب بهايم ومحدش هيصحى".

