موسى: البرلمان يكشر عن أنيابه للحكومة

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أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مجلس النواب عاد بشكل قوي، مكشرًا عن أنيابه للحكومة خلال الفترة الحالية.

وأضاف موسى خلال  برنامجه "على مسئوليتي"، على فضائية "صدى البلد"، قائلاً: "جلسة البرلمان تحولت أمس لدعم الرئيس السيسي والجيش والشرطة، وتم توجيه رسائل قوية ضد الحكومة اليوم في ملفي التموين والتضامن".

وتابع: "بعض النواب لا يتواجدون في دوائرهم ولا يستمعون لشكاوى الناس.. وبعضهم يخدمون أبناء قريتهم فقط دون باقي القرى.. وبقول لهم والله ما هينتخبوك تاني ، كرسي البرلمان دا مش هتعدوا عليه تاني، مطالبًا الوزراء بالنزول للناس في الشوارع.

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