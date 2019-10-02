موسى: البرلمان يكشر عن أنيابه للحكومة

02 أكتوبر 2019 - 09:24 ص

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مجلس النواب عاد بشكل قوي، مكشرًا عن أنيابه للحكومة خلال الفترة الحالية.

وأضاف موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي"، على فضائية "صدى البلد"، قائلاً: "جلسة البرلمان تحولت أمس لدعم الرئيس السيسي والجيش والشرطة، وتم توجيه رسائل قوية ضد الحكومة اليوم في ملفي التموين والتضامن".

وتابع: "بعض النواب لا يتواجدون في دوائرهم ولا يستمعون لشكاوى الناس.. وبعضهم يخدمون أبناء قريتهم فقط دون باقي القرى.. وبقول لهم والله ما هينتخبوك تاني ، كرسي البرلمان دا مش هتعدوا عليه تاني، مطالبًا الوزراء بالنزول للناس في الشوارع.