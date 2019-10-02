  • الأربعاء 02 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:11 ص
بحث متقدم
أحمد كريمة

كريمة: مروجو الشائعات للنيل من الرئيس " ملعونين"

مرتضى منصور

أول رد من "مرتضى" على شكاوى الأهلى ضده

رئيس البرلمان

وكيل البرلمان للحكومة : مش هنطبطب ولا هندلع حد

تويتر

عطل فنى يضرب "تويتر".. هذه التفاصيل

السعودية

حدث نادر بالسعودية في أقل من 24 ساعة

فتاة

صادم.. شاب ألماني يعتدى على مسلمة ويصب عليها الكحول

متعرية الكويت

فيديو متعرية الكويت يشعل "تويتر"

الإعلامي أحمد موسى

موسى: البرلمان يكشر عن أنيابه للحكومة

الدولار

الدولار يرتفع مجددًا.. ويسجل هذا الرقم

الخطيب وتركي آل الشيخ

أول رد رسمي من "الأهلي" على تغريدة "آل الشيخ" الداعمة للخطيب

عطل فنى يضرب "تويتر".. هذه التفاصيل

مال وأعمال

تويتر
تويتر

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

محمد عبده في جازان.. هذه التفاصيل

#

فنانة شهيرة تثير الجدل برسالتها "الملتهبة" لصلاح

#

فضيحة مونيكا وبيل كلينتون قريبًا على الشاشة.. هذه التفاصيل

#

أمير سعودي ينقذ قاتلا من الإعدام.. هذه التفاصيل

تويتر

عطل فني

تويت ديك

كشفت شركة "تويتر" عن أن موقع التواصل الاجتماعي ومنصة "تويت ديك" التابعة له تعرضا لعطل وإن الخدمة انقطعت عن آلاف من المستخدمين في أنحاء العالم.

وأضافت الشركة في تغريدة أمس الثلاثاء: "قد تواجهون مشكلة في إرسال تغريدات أو تلقي إشعارات أو رؤية الرسائل المباشرة. نعمل في الوقت الحالي على إصلاحها وسنعود إلى الوضع المعتاد سريعًا"، ولم تقدم الشركة تفاصيل أخرى بشأن أسباب الحادث.

كما تلقى "آوتيدج دوت ريبورت"، وهو الموقع الإلكتروني الذي يرصد بلاغات الأعطال، أكثر من أربعة آلاف بلاغ عن العطل من بلدان في أنحاء العالم منها اليابان وكندا والهند.

وكان ممثل لتويتر، تحدث لـ "رويترز" في وقت سابق بأن الشركة تفحص مشكلات متعلقة بمنصة تويت ديك التي يستخدمها الصحفيون ومنتجو المحتوى الآخرون لرصد التغريدات من عدة حسابات على تويتر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر (2)

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة رئيس اتحاد التايكوندو السابق
» السيسي يفتتح معرض «تراثنا».. اليوم
» "السجاير والموبايل".. أبرز الممنوعات فى المدارس للطلاب والمعلمين
» «القوى العاملة»: 6 أكتوبر إجازة بأجر كامل
» ساويرس: زمان محمد صلاح قاعد بيعيط دلوقت
» ابنة "محمد إمام" تضعه في موقف محرج
» رأي صادم من نبيلة عبيد في "محمد رمضان"
» نجل غادة عادل يحرجها بتعليق ناري على فستانها المثير
» فنان شهير يكشف أغرب موقف له مع معجبة: هذا ما فعلته بزوجتي
» رسالة مفاجئة من "شوبير" لتركي آل الشيخ .. فما فحواها؟
» مرتضى يهاجم المرأة الحديدية: بحذرك يا "فاطمة"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:49 ص

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:12

  • مغرب

    17:44

  • عشاء

    19:14

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف