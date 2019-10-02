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سقوط عامل من قطار الصعيد فى محطة بنى سويف

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مصرع لاعب كرة أسفل عجلات قطار الصعيد
مصرع لاعب كرة أسفل عجلات قطار الصعيد

متابعات- الدويني فولي

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وزارة التربية والتعليم

السجائر

الموبايل

أصيب عامل صباح اليوم الأربعاء، إثر سقوطه من القطار داخل محطة سكك حديد بني سويف.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بني سويف، بلاغا من شرطة السكك الحديدية بمحطة قطار بنى سويف، يفيد بسقوط شخص أثناء توقف القطار داخل محطة بنى سويف.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف "حمدى محمد فرغلى" 42 سنة عامل، ومقيم محافظة أسيوط، مصاب كدمات وسحجات بالساق اللأيمن وإنحاء الجسم، إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لاستكمال العلاج اللازم، تحت إشراف الدكتور طارق إدريس مدير إدارة المستشفى

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